Çocuklarda artan ekran bağımlılığına karşı Bursa'nın Kestel ilçesinde dikkat çeken bir çalışma yürütülüyor. Ekran bağımlılığının 3-4'lü yaşlara düştüğü günümüzde Kestel Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Ekranı Değil, Hayatı Yaşıyorum' projesi, çocukları dijital dünyadan üretime, sanata ve sosyal hayata yönlendiriyor.

Kestel'deki ortaokul öğrencileri artık usta eğitmenler tarafından geleneksel ebru ve çinicilik eğitimlerini alarak hem sanatla tanışmış olacak hem de tablet, ile cep telefonu gibi ekran bağımlılığından uzaklaşmış olacak.

Kestel'de proje kapsamında Kestel Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Şehit Polis İsmail Özbek Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un yanı sıra ilçe protokolü, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Dijital alışkanlıklar yerini sanatsal üretime bırakıyor

Kestel Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar geleneksel sanatlarla buluşturulurken, atölye çalışmalarıyla üretim süreçlerine aktif olarak dahil edildi. Proje kapsamında 4-13 Mayıs tarihleri arasında yüzlerce öğrencinin ebru ve çini atölyeleriyle buluşturulması planlanırken, Kestel Belediyesi bu süreçte çocukları dijital dünyanın sınırlarından çıkararak sanatla, üretimle ve kültürel değerlerle yeniden buluşturuyor.

Projenin ilerleyen haftalarında ise öğrencilerin farklı alanlarla da buluşturulması planlanıyor. Bu kapsamda robotik kodlama, resim, akıl oyunları ve felsefe sınıflarında eğitimler verilecek; ayrıca geri dönüşüm malzemeleriyle vazo ve çiçek yapımı gibi uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecek.

Öte yandan gönüllü öğrenciler arasında düzenlenecek turnuvalarla da çocukların sosyal etkileşimlerinin artırılması hedefleniyor.

İlçede başlatılan bu kapsamlı çalışma, çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sunmanın yanı sıra, ekran bağımlılığına karşı ortaya konulan güçlü bir yerel model olarak öne çıkıyor. Yüzyıllara dayanan ebru ve çini sanatının incelikleriyle tanışan öğrenciler, bu köklü mirasla birlikte hem üretmenin hem de ortaya eser koymanın değerini öğreniyor.

Proje kapsamında çocukların sanatsal becerilerinin geliştirilmesi, ekran kullanım sürelerinin azaltılması ve sosyal-kültürel faaliyetlere yönlendirilmeleri sağlanıyor. Çalışmalarla birlikte ekran odaklı alışkanlıkların yerini üretim ve etkinlik temelli faaliyetler alıyor.

9 haftalık planlı süreç

16 Şubat'ta başlayan ve 8 Haziran'a kadar devam eden proje, 9 haftalık planlı süreciyle dikkat çekiyor. Bu süreçte öğrenci ve velilere yönelik eğitim, analiz ve farkındalık çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülürken; çocukların teknolojiyle sağlıklı bir bağ kurması, ekran bağımlılığının azaltılması ve sosyal yaşamla bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

'Bu sadece bir proje değil, farkındalık süreci'

Program kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenen Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ebru ve çini atölye çalışmalarına katılarak çocuklarla birlikte uygulama yaptı. Ortaya çıkan çalışmaları inceleyen Başkan Erol, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Projenin yalnızca bir eğitim çalışması olmadığını vurgulayan Başkan Erol, bunun çocukların alışkanlıklarını ve hayata bakışını şekillendiren önemli bir farkındalık süreci olduğunu ifade etti.

Hedef bilinçli ve üretken nesiller

Ailelerin sürece aktif şekilde dahil edildiğini belirten Başkan Erol, ebeveynlerin dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Çocukların dijital bağımlılığın olumsuz etkilerinden korunmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirten Erol, belediye olarak bilinçli, üretken ve kendini geliştiren bireyler yetiştirilmesi için tüm imkânların seferber edildiğini vurguladı.