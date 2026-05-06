Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında, kadın girişimcilerin markalaşma süreçlerine destek sağlayacak önemli bir iş birliği protokolü yapıldı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan ile GEKA Genel Sekreteri tarafından imzalanan protokolle, Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi hayata geçiriliyor.

GEKA'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi; Denizli Ticaret Odası, Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) ve DTO'nun koordinatörü olduğu TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından geliştirildi. Proje ile başta Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri olmak üzere Denizli genelinde faaliyet gösteren kadın girişimciler ile girişimci adaylarının iş modellerini iyileştirmeleri ve markalaşma süreçlerini profesyonel hale getirmeleri hedeflendi.

Coğrafi işaretli ürünler ile yerel değerler, ekonomik katma değere dönüştürülecek

Projede, Denizli'nin coğrafi işaret tesciline sahip 17 ürünü ile yerel değerlerinin ekonomik katma değere dönüştürülmesi de amaçlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Babadağ Kekik Balı, Buldan Bezi, Denizli Leblebisi, Honaz Kirazı, Kale Biberi, Tavas Baklavası ve Çameli Kilimi gibi ürünlerin markalaşma süreçlerinde, kadın girişimcilerin daha aktif rol üstlenmeleri planlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Anadoludakiler' vizyonuna katkı sunulması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

25 kadın, özel eğitim alacak

25 kadın girişimci ve girişimci adayına; iş modeli geliştirme, marka kimliği oluşturma, dijital görünürlük ve sosyal medya yönetimi konularında eğitim verilecek. Katılımcılar, uygulamalı atölye çalışmaları ve birebir danışmanlık süreçleriyle kendi markalarını oluşturma fırsatı bulacaklar. Ayrıca ürün gruplarına özel atölyeler düzenlenecek; SWOT analizleri, rakip analizleri, marka vaadi çalışmaları ve yapay zekâ destekli iş planı hazırlıkları uygulamalı öğretilecek. Canva uygulaması üzerinden, logo ve kurumsal kimlik tasarımı eğitimleri de verilecek. Projenin sonunda belirlenecek 5 kadın girişimciye ise üçer saatlik birebir danışmanlık desteği sağlanacak.

Başkan Erdoğan, 'Kadınlarımız, ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinecekler'

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, imzalanan protokolün kadın girişimcilerin ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinmelerine katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Erdoğan, 'GEKA Genel Sekreterimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün de yine GEKA ile beraber Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımızla da birlikte girişimcilerimizin mesleki eğitimi ve gelişimleri ile ilgili birçok alanda önemli bir faaliyet yürütmek amacıyla protokol imzalamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu türde çalışmalarımızı, projelerimizi her geçen gün daha da arttırarak sürdürmeyi planladık. 2026; bizim için projeler yılı. Bu kapsamda, kadınlarımızın kendi ürünlerini katma değeri ve teknolojisi yüksek noktalara taşımak için kurumlar arası güç birliğine gidiyoruz. Denizli Ticaret Odamızın bünyesindeki ABİGEM de paydaşlarımızdan; daha önce Teknik Tekstile Dönüşüm Projemiz ile Denizli'mize 10 milyon euroluk önemli bir hibe katkısı sağlamıştık. Bunun yanı sıra her geçen gün farklı sektörlerde olmak üzere eğitimden tutun da katma değeri ve teknolojisi yüksek ürünlere ulaşmak ile tekstille, mermerle, turizmle ilgili projeler de hazırlıyoruz. Ve sadece Denizli Ticaret Odası'na dair projeler değil, bölgemizdeki kamu ve kurum kuruluşlarına da özel sektöre de katkı sağlıyoruz. Onun için ABİGEM ekibimize de canı gönülden teşekkür ediyorum. Yoğun ve hızlı bir şekilde yine tüm Türkiye'ye hizmet vererek projelerini devam ettirecekler. Biz de protokolünü imzaladığımız bu projemiz ile, kadın girişimcilerin ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinmelerine katkı sağlayacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun' dedi.

Başkan Erdoğan'a, ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti

DTO'nun koordinatörlüğünü yaptığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İl İcra Komitesi Başkanı Ayla Taşçıoğlu ise Başkan Erdoğan'a gösterdiği ilgi ve sağladığı destekten dolayı teşekkür etti. Taşçıoğlu, 'Uğur Başkanımız, ayağı yere basan tüm projelerde bizim her zaman yanımızda oluyor. Belki herkes farklı projeler istiyor olabilir ancak desteklenecek ve uygulanacak olanın topluma gerçekten fayda sağlaması gerekiyor; bu çok önemli. Bu konuda da kendisi bize önderlik ediyor. Teşekkür ederiz. Hangi sektörde iş yaparsanız yapın, öncelikle sektörle ilgili bazı eğitimlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ne kadar donanımlı kadınlar olursak da ileride daha güçlü yerlerde olacağımızı düşünüyoruz. Bu nedenle önce eğitim diyoruz; sonrasında bunu realitede toplumsal bir yere yerleştirmek ve sonrasında da topyekûn büyümeyi hedefliyoruz' diye konuştu.

GEKA, proje yapanın ve üretenin yanında

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı da kadın girişimcilerin daha fazla gelir getirecek faaliyetlerde bulunmalarına katkı sunmak istediklerini belirtti. Gülyağı, 'Kadın girişimcilerimizin markalarını tasarlayabilecekleri, yöresel ürünlere yönelik yeni markalar oluşturabilecekleri ve onları ticarileşme yolunda daha ileri noktalara taşıyabilecekleri şekilde eğitim ve danışmanlık silsilesi şeklinde bir proje tasarladık. Burada amacımız, kültürel zenginlik değerlerimizi, yöresel ürünlerimizi daha doğru konumlandırmak, onların son tüketiciye daha doğru şekilde ulaşmasını sağlamak ve yerel üreticilerimiz ile özellikle kadın girişimcilerimizin daha fazla gelir elde edici faaliyetlerde bulunmalarına katkı sunmak' dedi.