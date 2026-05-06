Türk Kızılay Manisa Şubesi, 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye-Hilal Olsun Manisa' sloganıyla başlattığı bağış kampanyasıyla milyonlarca sofraya ulaşmayı hedefliyor.

Türk Kızılay Manisa Şubesi, 2026 yılı vekâletle kurban kesim kampanyasını, Türk Kızılay Gönüllü Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye - Hilal Olsun Manisa' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında bağışların yıl boyunca vatandaşların sofralarına ulaştırılması hedefleniyor. Bağış kampanyasıyla ilgili düzenlenen basın toplantısına Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ile Kızılay Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Türk Kızılay tarafından açıklanan 2026 yılı kurban vekâlet bedellerinin yurt içi ve Gazze/Filistin için 17 bin 250 lira, yurt dışı için ise 6 bin 350 lira olarak belirlendiği, bağışların 2 ila 4 taksit imkânıyla yapılabileceği bildirildi.

Kampanya kapsamında Türkiye, Gazze/Filistin ve yaklaşık 30 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirileceği, Afrika, Asya, Balkanlar ile Orta Doğu başta olmak üzere geniş bir coğrafyada milyonlarca sofraya ulaşılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, toplantıda yaptığı konuşmada, Manisa'dan kampanyaya her yıl yoğun destek geldiğini belirterek vatandaşlara erken bağış çağrısında bulundu. Geçtiğimiz yıl özellikle Gazze/Filistin için yürütülen kampanyanın yoğun talep nedeniyle bayrama günler kala sona erdiğini hatırlatan Gürsel, bu durumun Türk Kızılay'a duyulan güveni gösterdiğini dile getirdi. Türk Kızılay'ın sadece kurban kesimi yapmadığını vurgulayan Gürsel, bağışlanan kurban etlerinin modern tesislerde kavurma ve kıyma konservesi haline getirildiğini, bu ürünlerin yıl boyunca sofralara ulaştırıldığını belirtti.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci de, Kızılay bağışçılarının desteği ile tüm mazlum coğrafyalarda ciddi bir çalışma yürütüldüğünü ve bağışlanan kurban vekâletleri ile dünyanın birçok noktasında sofralara ulaşacağını açıkladı.