Şehzadeler Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda 11 komisyon raporu ve 12 önerge karara bağlanırken, Başkan Hakan Şimşek sahadaki çalışmalar ve yeni projelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Şehzadeler Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in başkanlığında gerçekleştirildi. Kültür Sitesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Başkan Şimşek, göreve geldikleri günden bu yana sahada olduklarını vurgulayarak mahalle ziyaretlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti. Nisan ayı boyunca yaklaşık 60 mahallede vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Şimşek, taleplerin doğrudan alındığını ve çözüm süreçlerinin ilgili birimler üzerinden titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Toplantıda belediyenin çalışmalarına da değinen Şimşek, 'Uzun süredir aktif olmayan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün yeniden devreye alarak aktif hale getirdik. Temizlik hizmetlerinde de sahadaki performansı daha da arttırdık. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde alanda çalışmalarını sürdürüyorlar. Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla ova yolu çalışmalarında 350 bin metrekarelik hedefimizin altı ay içinde tamamlanmasını planlıyoruz. Öte yandan, 100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı projesinin eksiklerini tamamlandık bu tesisimizi de Anneler Günü'nde hizmete açarak Şehzadelerimizin sosyal hayatına katkıda bulunmuş olacağız. Bu güzel projemizin hayata geçmesinde emekleri olan önceki dönem Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve Merhum Başkanımız Gülşah Durbay'a teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Esnaf Odalarımız ile bir araya gelerek özellikle ilçemizde yaşanan kaldırım işgallerinin önlenmesi amacı ile bir mutabakata vardık. Bu noktada Zabıta ekiplerimiz sahada bu kontrolleri sürekli yapacaklar' dedi.

Başkan Şimşek'in yaptığı bilgilendirme konuşmasının ardından Meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 11 Komisyon raporu ile 12 tekliften oluşan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan, Çınarlıkuyu, Güzelköy, Hamzabeyli, Karaağaçlı, Karaoğlanlı, Sancaklıbozköy, Sancaklıiğdecik, Tilkisüleymaniye, Tepecik, Veziroğlu ve Yeniköy Mahallelerinin Kırsal mahalle statüsüne alınması oy birliği ile kabul edildi.