Bingöl'de ekmek almak için evden çıkan ve kaybolan 45 yaşındaki emekli öğretmen Kutbattin Keskin'i, 229 personel arıyor.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan ve tavuklara ekmek almak için 1 Mayıs günü fırına giden Parkinson hastası 45 yaşındaki emekli öğretmen Kutbattin Keskin, bir daha eve dönmedi. Keskin'in Yeşilova Mahallesi'nde bulunan ağabeyinin evine doğru yöneldiği ve en son burada görüldüğü öğrenildi. O saatten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Bingöl, Van ve Muş'tan bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, güvenlik korucuları, STK ve bölge halkından oluşan 229 kişi, ekipler halinde Solhan Deresi ve Yeşilova mahallesi-Dilektepe köyü bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor.