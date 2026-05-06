Batman'da 2017'de 'tasarlayarak öldürme' suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yaşlı bakımevinde yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'tasarlayarak öldürme' suçundan hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K.'nin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından firari şahsın bir özel yaşlı bakımevinde gizlendiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan E.K., işlemlerinin ardından tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.