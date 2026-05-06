Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı verilerine göre Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 24 kişi yaşamını yitirdi.

Kentte yıl boyunca yaşanan 3 bin 916 trafik kazasının 992'si yaralamalı ve ölümlü olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 14 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Söz konusu kazalarda ayrıca 1427 kişi yaralandı.

Veriler, trafik kazalarının kentte can kayıplarına yol açan önemli sorunlar arasında yer aldığını ortaya koydu.