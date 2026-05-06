İzmir'in Tire ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Derebaşı Mahallesi yakınlarında bulunan Çatal ile İlkkurşun güzergahında meydana geldi. İddiaya göre, şerit ihlali sonucu karşı yönden gelen henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile Sergen Yelmer (33) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Yelmer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yelmer'in cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.