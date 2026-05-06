Düzce'nin Çilimli ilçesinde jandarma ekiplerince takibe alınarak durdurulan araçta 266 sentetik ecza ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.E.S. ve E.D.'nin il dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Çilimli ilçesine getirerek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, zanlıların bulunduğu aracı Düzce'ye giriş yaptıkları sırada Çilimli sapağında oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, 19 tablet halinde toplam 266 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.E.S. ve E.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.