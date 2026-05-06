Şırnak'ın Uludere ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 99 şüpheli gözaltına alındı.

Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirildi. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda 663 gram metamfetamin, 103 gram skunk, 47 gram kokain, 39 gram esrar, 17 adet ecstasy/captagon hap ve 48 adet sentetik ecza, 2 tabanca, 18 adet mermi, 1 av tüfeği, 2 hassas terazi, 26 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 26 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 21 'torbacı' ile uyuşturucu kullandığı tespit edilen 78 kişi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.