Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin (MEPC) 84'üncü oturumu, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Londra'da gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye'yi temsil ettiği komitede alınan kararlar paylaşıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, komitede gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması (NZF) konusu ele alındı. Avrupa Birliği (AB), mevcut NZF yapısının korunması ve teknik rehberlerle güçlendirilmesi görüşünü desteklerken, Arap Ligi ülkeleri sistemin daha kapsamlı şekilde revize edilmesi görüşünü destekledi. ABD ise karbon fiyatlandırması içeren mekanizmalara karşı olan tutumunu sürdürdü. Konuya ilişkin Gemilerden Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu'nun 23 Eylül ve 23 Kasım'da yeniden toplanmasına karar verildi.

Komite toplantısında Türkiye ise, kombine çevrim gaz türbinleri için NOx emisyon tanımının yapılması, gemiden LNG'den mavi hidrojen üretimi GFI sicili yıllık idari ücretlendirmesi ve IMO Net-Sıfır Fonu dağıtım kriterleri hakkında 5 öneri sundu. Türkiye tarafından kombine gaz çevirim gaz türbinlerine (CCGT) ilişkin yapılan öneride, CCGT emisyon tanımı sırasında mevcut 'MARPOL Annex VI''nın yalnızca dizel motorları kapsadığı ve gaz türbinlerinin dahil edilmemesinin ciddi teknik ve hukuki değişiklik gerektireceği ifade edildi. Gemide LNG'den mavi hidrojen üretimine ilişkin ise Türkiye tarafından bu sistemle ilgili bilgilendirme kağıdı ve yine bu sistem için IMO LCA rehberine ilişkin kağıtlar incelenmesi için GESAMP-LCA Çalışma Grubu'na iletildi. Bir başka konu olan Net-Sıfır Fonu dağıtım kriterlerine ilişkin gelirlerin dağıtım kriterleri için sadece geminin bayrağına değil, bunun yanında ülkelerin gemi sahipliği üzerinden dağıtımdan pay alması önerisinde bulunuldu. IMO tarafından konunun bir sonraki toplantıda konuşulması kararı alındı.

Hava kirliliği ve enerji verimliliği

Hava kirliliği ve enerji verimliliği kapsamında NOx Teknik Kodu'nda (NTC 2008) güncellemeye gidildi. Karbonsuz yakıt kullanan motorlara ilişkin yeni düzenlemeler kapsamında emisyon hesaplamalarında yakıt türüne göre katsayı belirleme yöntemi güncellendi. Yakıt sınıflandırmasında doğal gaz kategorisine biyometan eklendi.

IMO DCS kapsamında veri erişimi ve anonimleştirme hususlarındaki detaylı düzenlemeler MEPC 85'e ertelendi. Yeni veri gereksinimlerinin IT maliyetleri ve teknik etkileri için Sekretarya'dan analiz yapılması istendi. Yakıt doğrulama yöntemine (ECI) ilişkin öneri ise yeterli destek bulmadığı için kabul edilmedi.

CH4, N20 ölçümleri ve OCCS, metan ve N20 emisyonlarına yönelik onboard ölçüm rehberleri (2026) kabul edilirken, gemi üzerinde karbon yakalama sistemlerine ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için revize iş planı kabul edildi. Teknik çalışmaların sürdürülmesi için Correspondence Group yeniden oluşturuldu.

EEDI/EEXI kapsamında dual-fuel motorlara yönelik düzenlemeler genişletilirken, metanol ve etanol kullanan sistemler EEDI hesaplamalarına dahil edildi. Sertifikasyon sürecinde 2026 EEDI Sörvey ve Sertifikasyon Kılavuzu kabul edildi. Rüzgar destekli gemiler için performans doğrulamasına yönelik yeni yöntemler geliştirilirken; feribotlar, hibrit sevk sistemlerine ilişkin teknik detayların netleşmesi için ek çalışma talep edildi.

Balast suyu yönetimi

G4 Kılavuzu 2026 versiyonu tamamlanırken, arıtılmış balastın regülasyon yerine rehber üzerinden düzenlenmesi tercih edildi. Öte yandan D-4, D-2 geçiş korunarak teknik konular yazışma grubuna devredildi. Dayanıklılık testinin ise ayrı bir bölüm olarak tanımlanmasına karar verildi. Sistem değişikliklerinde minör/major tanımları netleşti. Zorlu su koşullarına ilişkin geçici rehberin korunmasına karar verilirken, dezenfeksiyon yan ürünlerine yeni çalışma başlığı eklendi.

MARPOL Annex VI değişikliği

MARPOL Ek VI kapsamında yeni Emisyon Kontrol Alanı'nın (ECA) Kuzey-Doğu Atlantik olarak belirlenmesi kararlaştırılırken, NOx düzenlemesi ile yeni gemiler için Tier III zorunluluğu getirildi. Ayrıca IMO yakıt tüketim veri tabanına erişim genişletilerek, raporlama süreçlerinde tarih aralıkları netleştirildi. Motor operasyonu ile çoklu operasyon profilleri sisteme dahil edildi. IAPP sertifikası ile yeni kayıt alanları eklenerek, NOx test döngüleri ve ağırlıklandırmalar yeniden tanımlandı.

Düzenlemelerin 1 Mart 2027'de kabul edilmesi, 1 Eylül 2027'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.