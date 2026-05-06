Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Hıdırellez kutlamalarına katılan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek baharı karşıladı.

Devrek Belediyesi tarafından organize edilen Hıdırellez kutlamaları vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Baharın müjdecisi ve bereketin simgesi olan bu gelenek, ilçede unutulmaya yüz tutmuşken belediyenin düzenlediği programla yeniden hayat buldu. Programın erken saatte başlamasına rağmen Devrekliler kutlama alanlarına akın etti.

Vatandaşlar ateşin üzerinden atlayarak baharı kutladı

Sabah saat 06:00'da Cumhuriyet Alanı'nda toplanan vatandaşlar, belediyenin tahsis ettiği araçlarla Egemenlik Mesire Alanı'na ulaştı. Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik ve belediye yetkililerinin katıldığı etkinlikte, Hıdırellez'in simgesi olan geleneksel ateş yakıldı. İlçe sakinleri yanan ateşin üzerinden atlayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Belediye ekipleri alanda hazırladığı çay ve kahvaltılıkları vatandaşlara ikram etti. Sabah kahvaltısını açık havada yapmanın keyfini süren katılımcılara, Devrek Belediye Bandosu ile mahalli sanatçılar müzikleriyle eşlik etti. Müzik eşliğinde eğlenen Devrekliler, programın sonunda hep birlikte dua etti.