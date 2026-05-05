Çaycuma, Okul Sporları Tenis Küçükler ve Minikler (Kız-Erkek) Grup Birinciliği Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 3-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen organizasyon, Çaycuma Gençlik ve Spor Müdürlüğü tenis kortlarında başladı.

Müsabakalara Kırklareli, Edirne, İstanbul, Bartın, Düzce, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Kastamonu ve Tekirdağ başta olmak üzere toplam 12 farklı ilden 143 sporcu katıldı.

Açılış seremonisine katılan Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, sporculara başarılar dileyerek karşılaşmaların centilmence ve dostluk içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.