İskenderiye, Mersin, Filyos, Sulina ve Duisburg limanlarını kapsayan 'Entegre Yeşil Lojistik Koridoru Projesi' kapsamında istişare toplantısı webinar yöntemiyle gerçekleştirildi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda düzenlenen toplantıya; BOMACO Border Management Consulting LLP CEO'su Saruhan Enver Balaban, TPAO Filyos Limanı Müdürü Gökhan Merey, Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Umur Bucak ve Mersin TSO Başkanı Hakan Sefa Çakır katıldı.

ZTSO Başkanı Metin Demir, projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, geçtiğimiz ay Almanya'da Duisburg Limanı yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Demir, projenin İskenderiye'den başlayarak Mersin üzerinden demiryolu bağlantısıyla Filyos Limanı'na, oradan Sulina hattı üzerinden Avrupa'ya uzanan entegre bir koridor oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Bu hattın çevreci taşımacılığı destekleyeceğini, lojistik maliyetleri düşüreceğini ve ticaret hacmini artıracağını vurgulayan Demir, Filyos'un uluslararası lojistik ağlarda önemli bir merkez haline geleceğini kaydetti.

Projenin; Türkiye'nin çok modlu taşımacılık kapasitesini geliştirmesi, demiryolu entegrasyonunu güçlendirmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yeşil lojistik uygulamalarını yaygınlaştırması bekleniyor.

Metin Demir, projenin Zonguldak ve Filyos bölgesi için stratejik fırsatlar sunduğunu belirterek, bölgenin rekabet gücünü artıracak her türlü ulusal ve uluslararası iş birliğine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.