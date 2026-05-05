Zonguldak'ta Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

AVM'de gerçekleştirilen serginin açılışına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu katıldı. Programda, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi alanını gezen Hacıbektaşoğlu, ürünleri inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı. El emeği ürünlerin hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, kursiyerleri üretkenliklerinden dolayı tebrik etti.

ADEM ve SODAM kurslarının bireylerin mesleki beceri kazanmasına ve aile ekonomisine katkı sunduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, bu tür faaliyetlerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.