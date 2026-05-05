Zonguldak'ta eşinin dayısı Serkan Akdal'ı bıçaklayarak öldüren Murat Dereli, 'meşru müdafaa' savunmasına rağmen müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi, eşinin dayısı Serkan Akdal'ı bıçakla katleden sanık Murat Dereli hakkındaki hükmünü açıkladı. Heyet, sanığı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına mahkum ederken, Serkan Akdal'ın olay sırasında yanında bulunan iki yeğenine yönelik silahla tehdit eyleminden de 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık hakkında haksız tahrik veya takdiri indirim hükümleri uygulanmadı.

Geçen yıl 19 Aralık günü Zonguldak Valiliği önünde meydana gelen olaya ilişkin davanın son duruşmasında karar açıklandı. Serkan Akdal (44) olay anında yanında bulunan yeğenleri B.A. ve Y.T. ile yeğeninin eşi Murat Dereli (44) arasında başlayan sözlü sataşma, kavgaya dönüşmüş ve Akdal aldığı bıçak darbeleriyle hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası kaçan sanık, kısa sürede yakalanarak tutuklanmıştı.

'Canımı kurtarmaya çalıştım'

Davanın karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Murat Dereli, kendini savunmak zorunda kaldığını belirtti. Dereli, 'Önüm kesildi 3 kişi tarafından. Kendimi savunmak zorunda kaldım. Yaşanan olaylardan dolayı üzgün ve pişmanım. Takdir yüce mahkemenindir. Her şey kamerada göründüğü gibi oldu. Ben orada canımı kurtarmaya çalışmıştım' şeklinde konuştu.

Sanık avukatı ise savunmasında olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini ileri sürdü. Avukat, 'Müvekkilim geri duruyor. Gelmeyen üstüme diyor. Tanıklardan S.N. 'öldürün' talimatı vermiş. İlk haksız hareket karşı taraftan geliyor. Üçünün elinde demir sopalar var. Olayın anlık gelişmesi, bıçağın tek darbe ile sınırlı kalması ve o an hedef gözetmeme gibi bir durum söz konusu' diyerek müvekkilinin ağırlaştırılmış kasten yaralama suçundan yargılanmasını ve tahliyesini talep etti.

Karar oy çokluğuyla alındı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar oy çokluğu ile alınırken haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleri uygulanmadı.

Duruşma sonunda, öldürülen Serkan Akdal'ın oğlu, müebbet hapis cezası alan sanığın yüzüne karşı 'Beklerim' dedi. Akdal'ın ailesi, salon çıkışında birbirlerine sarılarak kararı karşıladı.