Kocaeli'de okul güvenliği için alınan tedbirler yeniden ele alınıyor. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, son günlerde farklı illerde yaşanan olayların ardından okul güvenliği çalışmalarının daha sıkı takip edileceğini belirterek, il ve ilçelerde yürütme kurullarının her ay toplanacağını söyledi.

Kocaeli Valiliğince okul ve çevresi güvenlik tedbirleri ile genişletilmiş il güvenlik, asayiş ve koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kentte okul güvenliğine ilişkin bugüne kadar alınan önlemler, son günlerde yaşanan acı olayların ardından yeniden değerlendirildi. Öğrencilerin sabah evlerinden çıkıp okula ulaşmalarından, ders bitiminde yeniden ailelerine kavuşmalarına kadar geçen tüm sürecin ele alındığı toplantıda; okul çevreleri, servisler, riskli okul sınıflandırmaları, kolluk görevlendirmeleri, gece bekçileri ve özel güvenlik uygulamaları masaya yatırıldı.

'Her ayın ilk haftası toplanacağız'

Son günlerde yaşanan olayların ardından sürecin daha sıkı takip edileceğini belirten Vali İlhami Aktaş, 'Bugün yapacağımız toplantı oldukça geniş kapsamlıdır. Normalde bu toplantıları yılın başında ve ikinci yarıyıl başında, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklar arasında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştiriyorduk. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle, mevcut kurulun daha dar kapsamlı yapısı olan il ve ilçe yürütme kurulları bundan sonra her ayın ilk haftasında toplanacaktır. İllerde bizim başkanlığımızda, ilçelerde ise kaymakamlarımızın başkanlığında yapılacak bu toplantılarda; okullarımızın ve öğretmenlerimizin güvenliği ile öğrencilerimizin huzuru için alınması gereken tedbirler düzenli olarak ele alınacak, önceki kararlar da gözden geçirilecektir. Bu uygulama, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdüğü tüm ay boyunca devam edecektir' dedi.

'Servisten okul çevresine kadar tüm tedbirleri ele alacağız'

Okul güvenliği denildiğinde yalnızca okul binasının değil, çevresinin ve servis süreçlerinin de dikkate alınacağını kaydeden Vali Aktaş, 'Çocuğun servisle evden alınıp okula getirilmesi, okuldan alınıp evine sağ salim götürülmesini kapsayacak şekilde tüm tedbirleri gözden geçireceğiz. Daha önce yaptığımız okulların riskli alan belirlemesi ve risk sınıflandırması da yeni hesaplamalarla ilgili komisyon tarafından tekrar değerlendirilecek' diye konuştu.

'Riskli okullarda kolluk kuvvetleri görev yapıyor'

Risk durumuna göre okullarda farklı güvenlik tedbirlerinin uygulandığını belirten Aktaş, 'Riskli okul olarak belirlediğimiz yerlerde halihazırda sabit kolluk kuvvetlerimiz görev yapıyor. Az riskli okullarda da öğrenci giriş-çıkış saatlerinde, okulun dağılma ve toplanma saatlerinde başta trafiği düzenlemek üzere arkadaşlarımız orada bulunuyor. Bunun da ötesinde tüm okullarımızda, polis bölgesindeyse polisten, jandarma bölgesindeyse jandarmadan en az bir irtibat görevlimiz var. Bu arkadaşlarımız, okul aile birliği ve okul yönetimleriyle devamlı iletişim halinde görev yapıyor' ifadelerini kullandı.

'Gece bekçileri güvenliği olmayan okullarda görevlendirildi'

Yaşanan olayların ardından ilave tedbirlerin alındığını söyleyen Aktaş, 'Olayların olduğu ilk andan itibaren arkadaşlarımız okullarda sabit görevlendirme yaptı. Daha sonra ilimizde görev yapan gece bekçilerimiz, güvenliği olmayan, özel güvenliği bulunmayan okullarımızın tamamına denk gelecek şekilde görevlendirildi. Şu anda gece bekçisi arkadaşlarımız okullarımızda güvenlik için görev almaktadır. Aynı zamanda özel güvenlikle ilgili neler yapacağımızı ve neler yapmamız gerektiğini de bugün burada istişare edeceğiz' dedi.

'Çocuklar hepimize emanet'

Konuşmasının sonunda saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere rahmet dileyen Vali Aktaş, 'İlimizde bu olayların gerçekleşmemesi için bu salonda bulunan tüm arkadaşlarımızın bu konuda sorumlu olduğunu, başta kendim olmak üzere herkese hatırlatmak istiyorum. Çocuklar hepimize emanettir. Öğretmenlerimiz ve okullarda çalışanlarımız devletimizin koruması altındadır. Servislerden okul aile birliklerine, velilerden ilgili kurumlara kadar hepimizin sorumluluğu var. Bu konuya şu ana kadar nasıl sıkı şekilde eğildiysek bundan sonra da eğileceğiz' şeklinde konuştu.