Kilis'te 17 yıl önce Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 5 sanık hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Kilis'te 17 yıl önce işlenen ve uzun süre aydınlatılamayan cinayette önemli bir aşamaya gelindi. 2009 yılında kaybolduktan günler sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Kilis 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, cinayetin detayları gün yüzüne çıkarıldı.

Cinayet planlı işlendi iddiası

İddianameye göre olay, Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde yaşandı. 5 Şubat 2009'da evinden ayrılan Mehmet Erdoğan'dan bir daha haber alınamadı. Erdoğan'ın cansız bedeni 5 gün sonra Ballıpınar mevkiinde, yerleşim yerlerine uzak ormanlık bir alanda bulundu. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Erdoğan'ın komşusu Gülistan T.'ye 'yeşil kart' konusunda yardımcı olduğu, taraflar arasında bir süre sonra anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. İddiaya göre, Erdoğan'ın görüşmeyi sürdürmek istemesi üzerine Gülistan T. durumu ailesine anlattı ve bu gelişme cinayet planının başlangıcı oldu.

Eve çağırıldı, öldürüldü

İddianamede, Mehmet Erdoğan'ın 'muhtarlık seçimi konuşulacak' bahanesiyle Gülistan T. ve eşi İbrahim T'nin evine çağrıldığı ve burada öldürüldüğü ifade edildi. Cinayetin ardından cesedin hemen ortadan kaldırılmadığı, olayın nasıl gizleneceğine dair plan yapıldığı aktarıldı.

Teknik deliller dikkat çekti

Dosyada yer alan teknik incelemeler cinayetin çözülmesinde kritik rol oynadı. Olay yerinde tespit edilen traktör izlerinin Hasan Y.'ye ait traktörle uyumlu olduğu belirlendi. Ayrıca Hasan Y.'nin telefon sinyalinin, cesedin bulunduğu bölgede baz verdiği ortaya konuldu.

İddianamede, delilleri yok etmek amacıyla traktörün arka kısmındaki taşıma tahtasının yakılarak imha edildiği de vurgulandı. İddianamede, 'Olay yerinde traktör arka teker izlerinin tespit edildiği ve yapılan teknik incelemede iz derinliği ile dingil mesafesinin sanık Hasan Y'ye ait traktörle uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Yine Hasan Y'nin kullandığı telefonun hattının 9 Şubat 2009'da cesedin bulunduğu bölge civarından baz verdiğinin teknik analizle ortaya konulduğu ve Hasan Y'nin 'Şubat ayında köyden hiç çıkmadım' şeklindeki savunmasının bu verilerle örtüşmediği belirlenmiştir. Traktörün arka kısmında bulunan taşıma tahtasının şüpheli Hasan Y. tarafından yakılarak imha edildiği, böylelikle olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığı anlaşılmıştır. Maktul Mehmet Erdoğan'ın cesedinin söz konusu bölgede bulunması üzerine olayın ortaya çıktığı, Halil Y'nin maktulü İbrahim T'nin evine götürerek icra başlangıcını sağladığı, Gülistan T'nin ise maktulden kurtulma yönündeki beyan ve yönlendirmeleriyle süreci başlatan ve diğer şüphelileri harekete geçiren kişi olduğu, Necati D'nin ise olayı gizlemek için cesedin atılacağı yeri belirlediği, tüm bu deliller birlikte değerlendirildiğinde tüm sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde önceden yaptıkları plan dahilinde maktul Mehmet Erdoğan'ı öldürmek suretiyle iştirak halinde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işledikleri tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır' ifadelerine yer verildi.

Yargılama başlıyor

Haklarında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen 5 sanığın yargılanmasına 12 Haziran 2026'da Kilis 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Öte yandan, aynı dosya kapsamında 2023 yılında 7 şüpheli gözaltına alınmış, İbrahim T. ile Halil Y. tutuklanmış ancak daha sonra delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.