Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (MYO) akademisyenleri ve öğrencileri, 'Bir Kitap Bir Gülümseme' kampanyası kapsamında Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kızılot Ortaokulu'na bin 200'den fazla kitap bağışladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kitapların yanı sıra spor malzemeleri ve akıl-zeka oyunları da öğrencilere hediye edildi. Bağışlanan eserlerle okul kütüphanesi zenginleştirilirken, öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi hedeflendi.

Akademisyenler ve öğrenciler el ele

Kampanya, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu yönetiminin desteğiyle Öğr. Gör. Dr. Azize Zehra Çelenli Başaran'ın öncülüğünde, Doç. Dr. Evren Ergün, Öğr. Gör. Abdulkadir Eryılmaz, Öğr. Gör. Dr. Tuğba Cansu Topallı, Öğr. Gör. Seval Şengezer, Öğr. Gör. Neslihan Yondemir Çalışkan, Öğr. Gör. Emre Engin, Öğr. Gör. Sema Bilgili ve Öğr. Gör. Serkan Varan ile gönüllü üniversite öğrencilerinin katkılarıyla yürütüldü. Toplanan kitaplar okul servis aracıyla Kızılot Ortaokulu'na ulaştırılarak öğrencilerle birlikte raflara yerleştirildi.

Okul bahçesi şenlik alanına döndü

Ziyaret, yalnızca kitap desteğiyle sınırlı kalmadı. Üniversite öğrencileri gün boyunca çocuklarla yüz boyama etkinlikleri, geleneksel oyunlar, müzikli aktiviteler ve çeşitli yarışmalar düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan programda çocukların bayram sevinci okul bahçesine yansıdı.

Amaç kalıcı okuma kültürü

Kampanyanın koordinatörü Dr. Çelenli Başaran, amaçlarının çocukları kitaplarla buluşturmak ve kalıcı bir okuma sevgisi kazandırmak olduğunu belirtti. Başaran, geleneksel hale gelen kitap kampanyasının hayata geçmesine gönülden destek veren Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir'e, misafirperverlikleriyle bu süreci daha da anlamlı kılan Kızılot Ortaokulu Müdürü Hasan Sezgin'e ve kıymetli öğretmenlerine gönülden teşekkür etti. Okul yönetimi ve öğretmenler ise gerçekleştirilen destekten dolayı emeği geçenlere minnettarlıklarını iletti.

Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona ererken; çocukların yüzlerindeki mutluluk ve heyecan, projenin en anlamlı çıktısı olarak değerlendirildi.