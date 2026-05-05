Elazığ Belediyesi, Elazığ'ı daha yeşil ve yaşanabilir bir kent haline getirme hedefiyle park, bahçe ve refüjlerde ağaç ve bitki dikimi ile bakım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki yeşil alanlarda çınar, süs kirazı, ıhlamur, süs elması, süs eriği, leylandi, mavi selvi, sedir çamı ve top mazı gibi farklı türlerde bitkiyi toprakla buluşturuyor. Şehrin farklı noktalarında yürütülen faaliyetler kapsamında çim biçimi, tırpan ile ot temizliği, bitki diplerinde çapa ve yabani otların temizliği düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, yürütülen çalışmalarla kentin estetik görünümünün güçlendirildiği, vatandaşların yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmesi amacıyla bakım ve düzenleme faaliyetlerinin sürdürüleceği kaydedildi.