Nesine 2. Lig Beyaz Grup play-off 1. tur rövanş maçında Elazığspor, evinde Adana 01 FK'yı 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Sabri Öğe, Mahmut Gülle
Elazığspor: Furkan Köse, Muhammet Ömer Çakı, Sakıb Aytaç, Süleyman Özdamar, Hakan Yavuz (Mikail dk. 66), Sertaç Çam (Ercan dk. 87), Enes Soy (Samed Ali dk. 66), Maksut Taşkıran (Erkan dk. 76), Mehmet Yılmaz, Burak Altıparmak, Halil İbrahim Sönmez (Fuat dk. 87)
Adana 01 FK: Halil Yeral, Yiğit Demir, Okan Derici (Adnan dk. 89), Muammer Denizhan Taşkan, Atamer Bilgin (Tuna dk. 88), Batuhan Özduran, Ömer Kusan (Furkan dk. 75), Ahmet Eren, Mehmet Alp Kurt, Samet Asatekin (Zahit dk. 75), Muhammet Beşir
Goller: Enes (dk. 21), Sakıb (dk. 90) (Elazığspor), Okan (dk. 61) (Adana 01 FK)
Sarı kartlar: Mehmet, Sakıb (Elazığspor), Batuhan, Ömer (Adana 01 FK)