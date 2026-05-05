Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların ve diğer hayvanların hayatlarını olumsuz etkileyen başıboş sokak hayvanlarının toplanmasında büyük gayret gösterdiklerini ancak diğer ilçelerde barınak olmadığından ilçedeki başıboş hayvan popülasyonunun arttığını söyledi.

İlkadım Belediye Meclisi mayıs ayı ilk oturumu, Başkan İhsan Kurnaz başkanlığında yapıldı. Gündeme alınan 2 madde oy birliği ile ilgili komisyonlara gönderilirken, Başkan Kurnaz meclis sonunda sahipsiz sokak hayvanları konusunda açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar ilçedeki 350 başıboş köpeği belediyenin doğal hayvan yaşam alanında koruma altına aldıklarını dile getiren Başkan Kurnaz, 'Sokak hayvanlarıyla alakalı dün Valimiz Orhan Tavlı başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıya ilçe başkanlarımız ve ilgili kurumlarımız da katıldı. Bu işe titizlik gösteriliyor. Tüm belediye başkanı arkadaşlarıma seslenmek istiyorum; bir an önce hayvan yaşam alanlarını oluştursunlar. Biz ilçemizde örnek olacak bir hayvan yaşam alanı oluşturduk. Şu anda 350'nin üzerinde sokakta yaşayan köpeğimizi orada misafir ediyoruz. O hayvanlarımız sokakta perişandı. Hayvanları yaşam alanına aldıktan sonra canlandılar. Hem hayvanlarımızın perişan olmasını, aç kalmasını önlüyoruz hem de vatandaşımızın güvenliğini sağlıyoruz. Çocuklarımızın, kadınlarımızın, yaşlılarımızın güvenliğini sağlıyoruz. Biz örnek bir hayvan yaşam alanı yaptık. Ufak tefek çevre düzenlemeleri kaldı. Onları da bitirdiğimizde kamuoyuyla bu hayvan yaşam alanımızı paylaşacağız' dedi.

'İlçeler hayvan yaşam alanlarını oluşturursa biz bu yükten de kurtulmuş olacağız'

Diğer ilçelerin de bir an önce hayvan yaşam alanlarını yapmaları gerektiğini ifade eden Başkan Kurnaz, 'İlkadım'da sahipsiz başıboş hayvan sorununu çözmek için uğraşıyoruz. Maalesef topluyoruz, topluyoruz hayvan bitmiyor. Nedeni şu; Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağı ilçemizde. Birçok ilçenin hayvan yaşam alanı, barınağı yok. Topladıkları hayvanları Büyükşehir'in barınağına getiriyorlar, yani ilçemize. Maalesef topladığımız hayvanlar arasında İlkadım'da yaşamayan birçok hayvana rastlıyoruz. Farklı ilçelerden gelen hayvanlar nedeniyle zorlanıyoruz. Toplantıda da söyledim; bir an önce bütün ilçelerimiz hayvan yaşam alanlarını oluşturursa biz bu yükten de kurtulmuş olacağız. Hem vatandaşımız güvende olacak hem de hayvanlarımız sokakta aç kalmaktan kurtulmuş olacak' diye konuştu.

Meclisten detay

Öte yandan, İlkadım Belediye Meclisi'nde AK Parti grubunda meclis üyesi ve katip olarak görev yapan Merve Bayraktar Keskin, iş yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini dilekçeyle meclise bildirdi. Keskin'in istifasının ardından meclis üyeliğine AK Parti'den meclis üyesi adayı olan Şeref Demirci'nin getirileceği öğrenildi.