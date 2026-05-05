AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan başkanlığında yapılan toplantıya İl Siyasi İşler Başkanı, İl Teşkilat Başkanı, Kadın ve Gençlik Kolları ile ilçe başkanları katıldı.

Toplantıda, şehir genelinde yürütülen çalışmalar ele alınarak önümüzdeki sürece ilişkin planlamalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

'Birlik ve uyum güçlenecek'

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan İl Başkanı Mustafa Çağlayan, 'Şehrimizin farklı noktalarında yürüttüğümüz çalışmalar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Önümüzdeki sürece dair planlamalarımızı karşılıklı istişare ettik. Sahadaki birlik ve uyumumuzu daha da güçlendirecek adımları ele aldık' dedi.

Çağlayan, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.