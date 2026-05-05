Yeşilay Zonguldak Şubesi, gençleri sporla, sağlıklı yaşamla ve müzikle buluşturacak dev bir organizasyona imza atıyor. Zonguldak Yeşilay Şubesi tarafından düzenlenen 'YeşilFest', 7-8-9 Mayıs tarihlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Nail Altuntaş, YeşilFest'in amacının gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak spora ve sosyal aktivitelere yönlendirmek olduğunu belirtti. Altuntaş, 'Sağlıklı nesiller yetiştirmek için sadece farkındalık oluşturmak yetmez; gençlerimize alternatif ve eğlenceli ortamlar sunmamız gerekiyor. YeşilFest bu anlayışın bir ürünüdür' dedi.

Festivalde müzik rüzgarı esecek

Festivalin en çok merak edilen bölümlerinden olan konser programı da netleşti. EEM Açık Basketbol Sahası'nda kurulacak sahnede, yerel gruplar gençlerle buluşacak.

Afişten paylaşılan detaylara göre konser takvimi şöyle:

8 Mayıs Çarşamba: Saat 19.00'da Mavera, saat 20.15'te ise Geçici sahne alacak.

9 Mayıs Perşembe: Saat 19.00'da Voltaj, saat 20.15'te Şantiye grubu müzikseverlerle buluşacak.

Festival, 7 Mayıs'ta açılış seremonisiyle başlayacak. Açılışın ardından bağımsızlık sergisi, spor etkinlikleri ve turnuvaların başlangıcıyla program hareketlenecek.

8 Mayıs'ta atölye çalışmaları (ebru, bez çanta yapımı), akıl ve zekâ oyunları ile parkur yarışmaları devam ederken, gün akşam konserleriyle taçlanacak. 9 Mayıs'ta ise turnuvaların final maçları oynanacak. Festivalin kapanışı, konserlerin ardından düzenlenecek olan dilek feneri etkinliğiyle görkemli bir şekilde yapılacak.

Spor ve eğlence bir arada

Festival kapsamında özellikle basketbol ve voleybol turnuvaları dikkat çekiyor. Üniversitenin açık basketbol sahasında gerçekleştirilecek etkinliklere gençlerin yoğun katılımı bekleniyor.

Dr. Altuntaş, tüm Zonguldak halkını bu anlamlı buluşmaya davet ederek, 'Bu festival sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın bir kutlaması olacak. Tüm vatandaşlarımızı YeşilFest coşkusuna ortak olmaya bekliyoruz' ifadelerini kullandı.