Çaycuma'da 2-8 Mayıs Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.
Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Adem Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz ve İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman katıldı.
Barbaros Kutlutaş Ortaokulu öğrencilerinin de yer aldığı programda, öğrencilere trafik kuralları hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Etkinlikle çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturulması hedeflendi.
Etkinlikte konuşan Kaymakam Adem Kaya, trafik güvenliğinin önemine dikkat çekerek, çocuklara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını belirtti. Kaya, bu tür çalışmaların güvenli trafik kültürünün oluşmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti.