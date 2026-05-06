Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaklaşık 40 yıldır televizyon tamirciliği yapan Ahmet Abuşoğlu, mesleğin dijitalleşme ve yeni teknoloji sistemleri nedeniyle ciddi şekilde gerilediğini söyledi.

Akçadağ'da gelişen teknoloji karşısında yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan meslek gruplarından biri olan televizyon tamirciliğini yaklaşık 40 yıldır sürdüren Ahmet Abuşoğlu, teknolojiye direnmeye çalışıyor. Çıraklıktan itibaren sektörde bulunduğunu belirten 53 yaşındaki Abuşoğlu, tüplü televizyonlardan akıllı cihazlara geçişle birlikte tamir kültürünün değiştiğini, günümüzde televizyonların büyük oranda kart sistemine geçtiğini ve bu durumun tamir süreçlerini zorlaştırdığını söyledi. Fabrikaların anakartları servis dışında paylaşmamasının küçük esnafı zor durumda bıraktığını kaydeden Abuşoğlu, iş hacminin ciddi şekilde düştüğünü ifade etti.

Eskiden günde çok sayıda televizyon tamir için gelirken şimdilerde haftada bir cihazın zor geldiğini kaydeden usta Abuşoğlu, çırak yetiştirme konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek gençlerin mesleğe ilgisinin azaldığını ve sigorta ile maliyetlerin esnafı zorladığını söyledi.

Yeni nesil android ve yapay zeka destekli televizyonlarda yazılım işlemlerinin tamamen servislerde yapıldığını aktaran Abuşoğlu, sadece LED değişimi, kurulum ve basit arızalarla ayakta durmaya çalıştıklarını belirterek mesleğin sürdürülebilirliğinin azaldığını ve artık emekliliği beklediğini kaydetti.