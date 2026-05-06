Esenyurt Belediyesi'nin Aşık Veysel Mahallesi'nde hizmet veren Havana Park Sosyal Tesisi, uygun fiyatlı ve zengin menüsüyle vatandaşların uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi, kendi bünyesindeki sosyal tesislerle vatandaşlara kaliteli ve erişilebilir hizmet sunmaya devam ediyor. Bu tesislerden biri olan Havana Park, lezzetli yemekleri ve uygun fiyatlarıyla Esenyurtluların yoğun ilgi gösterdiği adresler arasında yer alıyor. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği hizmeti sunan tesis, aynı anda 100 misafiri ağırlayabilme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yenilenen menüsüyle ürün çeşitliliğini artıran Havana Park, vatandaşların farklı damak tatlarına hitap eden seçeneklere kolaylıkla ulaşmasını sağlıyor. Ahşap ve modern mimarinin bir arada kullanıldığı sosyal tesis; kahverengi ve yeşil tonların hâkim olduğu salonlarıyla kafe ve restoran bölümlerinden oluşuyor. Ücretsiz otopark imkânı da sunan tesis, ferah ve şık tasarımının yanı sıra bahçesinde yer alan yürüyüş alanıyla ziyaretçilerine keyifli bir ortam sunuyor. Çocuk oyun parkı ve evcil hayvan gezdirme alanı bulunan Havana Park, her yaştan vatandaşa hitap eden yapısıyla öne çıkıyor. Tesis, haftanın 7 günü 08.30 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

'Hem uygun hem lezzetli'

Fiyat performans açısından tesisi çok beğendiğini ifade eden Mehtap Yanar şöyle konuştu: 'Ben Havana Park'a misafir olarak geldim. Buradaki hizmetten de çok memnun kaldım. Buraya ilk geldiğimde biraz önyargılı yaklaştım fakat hem misafirperverlik açısından hem karşılama açısından gayet de hoşnut kaldım. Burası fiyat açısından gayet uygun. Özellikle menülere baktığım zaman fiyatları gördüğümde, aynı menünün gelmeme ihtimalini düşündüm. Sandığım gibi olmadı, birbirinden kaliteli ürünlerle karşılaştım. Esenyurt Belediyesi'ne bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim.'