Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Belediyesi tarafından, kentte yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerden bilgi alan Başkan Akmeşe, çalışmaların biran önce tamamlanması için, ekiplere talimat verdi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, göreve geldiği günden beri dur durak demeden vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi. Çüngüş'ün daha yaşanabilir bir yer olması için projeler hazırladıklarını kaydeden Başkan Akmeşe, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin gün yüzüne çıkartılarak cazibe merkezi haline getirilmesini amaçladıklarını sözlerine ekledi.