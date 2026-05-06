Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yazıköy köyünde hareket edemeyen bir kızıl şahin bulan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bitkin haldeki şahini teslim alarak veteriner kliniğine götürdü.

Burada gerekli tedavi ve bakım sürecinden geçirilen kızıl şahin, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına salındı.

Müdürlük görevlileri, yaban hayvanlarının bu tür durumlarda vatandaşlar tarafından bilinçli şekilde ilgili kurumlara bildirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.