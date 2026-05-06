Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler, atık malzemeler ve çöp poşetlerinden tasarladıkları kıyafetlerle podyuma çıkarak çevre bilincine dikkat çekti.

Erdemli ilçesindeki Akdeniz Ortaokulu'nda öğretmenlerin desteğiyle öğrencilerin hazırladığı materyallerle bilim fuarı açıldı. Öğrencilerin bilimsel merakını ve üretim heyecanını artırmak amacıyla açılan fuarda en dikkat çeken bölümlerden biri ise çevreci bir yaklaşımla hazırlanan geri dönüşüm sergisi ve defilesi oldu. Öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan projede öğrenciler, çevreden topladıkları atıkları ve çöp poşetlerini kullanarak özgün tasarımlar ortaya çıkardı. Hem bir sanat sergisi hem de bir defile ile taçlanan çalışmayla çocuklara çevre bilincinin aşılanması hedeflendi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Akdeniz Ortaokulu Müdürü Mehmet Şahin, 'Bu fuardaki amacımız öğrencilerimizin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek, meraklarını uyandırmak ve onların üretim heyecanını arttırmak. Burada projelerimizden bir tanesi de geri dönüşümü hayata kazandırmaktı. Öğrencilerimizle bu yönde bir de defile hazırladılar ve geri dönüşüm malzemelerini sosyal hayatta, yaşamda nasıl kullanılabileceğini de göstermiş oldular' dedi.

Öğretmenleriyle birlikte defile ve sanat sergisi hazırladıklarını belirten öğrenciler ise amaçlarının geri dönüşüm ve çevre bilincini yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.