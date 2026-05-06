Van'da kış mevsiminin çetin geçtiği bölgelerden biri olan Bahçesaray'da, yaklaşık 5 aydır kapalı olan yolun açılması için çalışmalar devam ediyor. Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin zorlu mücadelesi başladı.

Çetin kış şartları ve bitmek bilmeyen kar yağışı nedeniyle yaklaşık 5 aydır dünyayla bağlantısı kesilen Van-Bahçesaray kara yolunda, ekiplerin hummalı çalışmasıyla yol açma mücadelesi başladı. Her yıl kış aylarında metrelerce karla kaplanan ve çığ tehlikesi nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatılan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle bölgeye girmesiyle yeniden gün yüzüne çıkıyor.

'Kar kalınlığı bazı noktalarda 5 metreyi buluyor'

Aralık ayından bu yana kapalı olan yolda, ekipler devasa kar yığınları ile mücadele ediyor. Yolun en kritik noktalarında kar yüksekliği yer yer 4-5 metreye ulaştığı görülüyor. Çığ riskine karşı kontrollü bir şekilde ilerleyen ekipler, yolun ulaşıma açılmasıyla Bahçesaray ilçesinin Van merkez ile olan bağlantısını tekrar sağlayacak. Yol kapalı olduğu süre boyunca vatandaşlar Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden çok daha uzun bir rotayı kullanmak zorunda kalıyordu.

'Sendika başkanından üyelerine ziyaret'

Türk-İş Van İl Temsilcisi ve Yol-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Salih Çalımlı, beraberindeki bazı yöneticiler ile birlikte Van-Bahçesaray yolunda kar çalışması yürüten sendika üyelerini ziyaret etti. Mesai arkadaşlarından çalışmalar hakkında bilgi alan Çalımlı, 'Bahçesaray Van'ın ilçelerinden biri. Bu ilçemize bir diğer adıyla 9. gezegen diyoruz. Bu ilçemizin yolu maalesef 2 ay kadar kapalı kalabiliyor. Sebebi de 3-4 sene önce gelen çığ felaketinden dolayı 41 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Tedbir amaçlı kısmen kapalı tutuyorlar. Bazen de çığ felaketlerinin yoğun olduğu dönemlerde mecbur kapalı tutulmaya çalışılıyor. Ancak alternatif yolumuz var. Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden alternatif yolu kullanabiliyorlar vatandaşlar. Bu bahar mevsimi ile beraber bu sene de çok yoğun kar kışın geçmesi nedeniyle yoğun bir çalışma başlatıldı. Kurumumuz tarafından Karayolu 11. Bölge Müdürlüğü tarafından üyelerimiz, arkadaşlarımız çalışıyor. Bugün biz de arkadaşlarımızı yerinde görmek amacıyla ziyaret etmek istedik. Onun için buradayız. Desteğimiz kardeşlerimiz, arkadaşlarımızın arkasında. Onlar da görevlerini yapıyorlar. Kendilerine kazasız belasız çalışmalar diliyoruz' dedi.

'Zor bir coğrafyada yaşıyoruz'

Zor bir coğrafyada yaşadıklarını ifade eden Çalımlı, 'Yaklaşık 15 gün önce Hakkari yolunda çok büyük bir felaket oldu. Tabiri caizse dağ aşağı inmiş heyelandan dolayı. Orada çok yoğun bir çalışmalarımız var. Hatta kara yollarının dışında da işte özel firma araçları, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi araçları da çalışmalarını beraber sürdürüyor. Öbür taraftan dün Çatak yolunda bir sel felaketi yaşanmış. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Dediğim gibi zor bir coğrafyadayız ama yoğun bir çalışmayla arkadaşlarımızın özverili, kahramanca, fedakarca çalışmaları neticesinde bu sıkıntıları en aza minimize etmek amacıyla 7/24 çalışıyorlar' diye konuştu.