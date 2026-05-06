Kars'ın Susuz ilçesinde etkili olan yağışlar ve havaların ısınmasıyla birlikte karların erimesi, dere yataklarında su seviyesinin hızla yükselmesine neden oldu. Oluşabilecek taşkın ve sel riskine karşı harekete geçen Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Tahtakaya Deresi başta olmak üzere riskli bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Tutal, su seviyesinin kritik noktalara ulaştığı Tahtakaya Deresi çevresinde yetkililerden bilgi alırken, taşkın riski bulunan alanları yerinde değerlendirdi. Özellikle dere yatağına yakın yerleşim alanlarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İncelemeler kapsamında Doyumlu Köyü'nü de ziyaret eden Tutal, köydeki mevcut durum hakkında yetkililerle görüşerek sel riskine karşı alınabilecek önlemleri değerlendirdi. Yapılan saha çalışmaları sırasında ilgili kurum temsilcileriyle koordinasyon sağlanarak, erken müdahale ve risk azaltma planları ele alındı.

Kaymakam Tutal, taşkın tehlikesine karşı gerekli tüm tedbirlerin alınması için ilgili birimlere talimat verirken, vatandaşların da dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmeleri istendi.

Yetkililer, bölgede su seviyesinin seyrinin yakından izlendiğini ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.