Kars'ta sağlık alanında yürütülen çalışmaların değerlendirildi. Harakani Devlet Hastanesi yönetimi tarafından düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Arif E ker ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ercan Kuyumcu katıldı.

Toplantıda, 2024-2025 yıllarına ait faaliyet raporu kapsamlı bir şekilde ele alınarak sağlık hizmetlerinin mevcut durumu detaylı biçimde incelendi. Planlanan hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmalar, hizmet sunumunda kaydedilen gelişmeler ve elde edilen somut sonuçlar katılımcılarla paylaşıldı.

Özellikle sağlık hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğini artırmaya yönelik yapılan uygulamalar üzerinde durulurken, hasta memnuniyeti, hizmet erişilebilirliği ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gibi başlıklar ön plana çıktı.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini ise 2026 yılına ilişkin hedefler oluşturdu. Yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan stratejiler, projeler ve uygulama planları detaylı şekilde görüşülerek yol haritası belirlendi.

Yetkililer, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve nitelikli sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.