VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle yamaçlardan kopan kayalar nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, '65-50 K.K No'lu Van-Çatak il yolunun 23+000 ile 42+000 kilometreleri arası, şiddetli yağmur ve karların erimesi sonucu derelerin ve menfezlerin taşması ile yola gelen kayalardan dolayı trafik güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla saat 21.10 itibarıyla tüm araç trafiğine kapatılmıştır' denildi.