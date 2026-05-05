Van'ın Çatak ilçesinde şiddetli yağış sonrası kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu sabah saatlerinde yeniden trafiğe açıldı.

Çatak ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava şartları, ulaşımda aksamalara neden oldu. Şiddetli sağanak yağış ve beraberinde gelen kar erimesi, Van-Çatak kara yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtı. Bölgede etkili olan yağışlar sonucunda derelerin taşması ve yamaçlardan kopan dev kaya parçalarının yola sürüklenmesi, ulaşımı imkansız hale getirdi. Güvenlik gerekçesiyle dün saat 21.10 itibarıyla araç geçişine tamamen kapatılan yol, ekiplerin gece boyu süren temizlik ve dolgu çalışmalarıyla saat 08.45 civarında kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Yolun trafiğe açılmasının ardından açıklamalarda bulunan yetkililer, yağışların etkisini sürdürdüğüne dikkat çekerek yamaçlardan taş düşmesi, su taşkını ve ani zemin kaymaları gibi olumsuzluklara karşı sürücüleri uyardı.