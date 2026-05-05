Sivas'ta etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, Dünyaca ünlü 'Anadolu Aslanı' olarak bilinen Kangal köpeklerinin bulunduğu bir çiftlik sular altında kaldı. Tamamen sular altında kalan çiftlik ise havadan görüntülendi.

Sivas'ta geçtiğimiz günden bu yana aralıksız devam eden ve şiddetini artıran yağışlar, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurbelen köyünde yoğun yağış nedeniyle köy arazileri sular altında kaldı. Köy sınırları içerisinde bulunan ve ise dünyaca ünlü Kangal köpeklerinin bulunduğu kangal çiftliği de sular altında kaldı. Çiftlik sahibi Cahit Akgül'e ait tesiste bulunan yaklaşık 80 Kangal köpeği, yükselen sular nedeniyle büyük tehlike atlattı. Bulundukları yerlerden tahliye edilen Anadolu aslanları, çevrede bulunan direklere bağlandı. Tamamen sular altında kalan çiftlik ise havadan görüntülendi.

'Bütün yuvaları su bastı'

Cahit Akgül, kangalları tahliye ettiklerini belirterek, 'Bu sene su basma olayı kere başımıza geldi, öncesinde yoğun kar yağışından dolayı sonrasında da yağmur sürekli devam etti. Arka yüksek kesim komple dolunca su menfezlerden bizim tarafımıza doğru bastı. Biz de ilk seferde olduğu gibi ilk iş köpeklerimizi taşıdık. Bütün yuvalar inlerine kadar komple su basmış durumda. Köpekleri dışarıya kuru yerlere taşıdık bakımlarını ve yemeklerini dışarda vereceğiz, buranın suyu çekilene kadar mecbur öyle idare edeceğiz. Yavrular hariç yetmiş yaklaşık 80 tane yetişkin köpeğimiz var. Yavrulardan da mağdur olanlar var. İki tane de ölen yavrumuz var. Hayvanlarımızın hepsi paniklemişti suyun içerisinde. Su geceden bastığı için biz sabah farkına varabildik. Direkt dışarıya çıkarıp yerlerine bağladık. Bu alan zaten su seviyesine çok yakın. Hemen ilerde Kızılırmak var. Bu çevrede her alan komple su dolu. Bu taraf biraz daha meyilli olduğu için menfezlerdeki su olduğu gibi bu tarafa geliyor' dedi.