Bahar beklenirken kış geri döndü. Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şaşkınlığa neden oldu.

Tunceli'de mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, mayıs ayında kar yağışını beraberinde getirdi. Özellikle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bahar mevsiminde kıştan kalma görüntüler oluşturdu. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağışla birlikte dağlık alanlar kısa sürede beyaza büründü. Bölge sakinleri mayıs ayında yağan kar karşısında şaşkınlık yaşarken, ortaya güzel görüntüler çıktı.