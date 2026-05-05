Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Mayıs ayında yağan kar herkese sürpriz oldu.

Günlerdir yağmur yağışı ile üreticilerin yüzünü gülen Aksaray'da bugün kar yağışı etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Güzelyurt ilçesini beyaza bürüdü. Mayıs ayında yağan kar herkese sürpriz olurken, yağışa en çok sevinen yine çocuklar oldu. Şehrin Ekecik bölgesi ve Hasan Dağı bölgesinde etkili olan kar yağışı birçok yüksek kesimi beyaza bürürken, 3 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları kış günlerini aratmıyor. Cuma ve cumartesi günleri hava sıcaklıklarının 25 dereceye kadar artmasının tahmin edildiği şehirde yağmur yağışlarının da devam etmesi bekleniyor.