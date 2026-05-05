Afyonkarahisar'da Okul Sporları Minikler ve Küçükler Tenis Grup Müsabakaları 15 farklı ilden sporcuların katılımıyla büyük bir heyecanla başladı.

Kocatepe Spor Kompleksi Tenis Kortunda başladı. Beş gün sürecek organizasyona çok sayıda sporcu katıldı. Müsabakalara Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa ve Muğla olmak üzere toplam 15 farklı ilden 40 takım katılıyor. Minik ve kızlar kategorilerinde dereceye giren kız ve erkek takımları Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanacak.