Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karabük Üniversitesinde düzenlenen programda gençlerle bir araya gelerek ihtisaslaşma, dijital farkındalık ve çok yönlü gelişim konularında önemli mesajlar verdi.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'İhtisas Akademi'26 Programı', Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda gençlik çalışmalarına yönelik sunum ve konuşmalar gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, gençliğin toplumların gelişimindeki rolüne dikkat çekerek, üniversitelerin bilim rehberliğinde bilinçli bireyler yetiştirme sorumluluğu taşıdığını ifade etti. Kırışık, Türkiye'nin bilim odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda gençlerin donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Program kapsamında düzenlenen oturumda konuşan Kasapoğlu, gençlerin akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimlerine de önem vermesi gerektiğini belirtti. Dijital çağda zaman yönetiminin önemine değinen Kasapoğlu, 'Dijital alanın elbette pozitif yönleri var ancak bu alanı kontrol eden taraf biz olmalıyız. Zaman çok kıymetli, geçen bir saniyeyi geri almak mümkün değil' dedi.

Sporun bireyin gelişimindeki rolüne de değinen Kasapoğlu, sporun sadece fiziksel değil, zihinsel ve sosyal açıdan da önemli katkılar sağladığını ifade etti. Spor yapan bireylerin daha dengeli bir yaşam tarzı benimsediğini dile getirdi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, 27. Dönem Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.