Gençlik ve Spor eski Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karabük programı kapsamında belediye, AK Parti İl Başkanlığı ve Kardemir'i ziyaret etti.

Kasapoğlu, ilk olarak Karabük Belediyesine giderek Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile bir araya geldi. Burada kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kasapoğlu, belediye hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaret eden Kasapoğlu, İl Başkanı Ferhat Salt ve partililerle görüştü. Ziyarette teşkilat çalışmaları ele alındı.

Program kapsamında Kardemir'e de geçen Kasapoğlu, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Oflaz'dan üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve fabrikada incelemelerde bulundu.

Kasapoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile partililer eşlik etti.