Kars'ta son günlerde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Möküz Çayı'nda taşkın riskine karşı ekipler harekete geçti. Özellikle Akyaka ilçesine bağlı Üçpınar köyünde bazı ev ve ahırların sular altında kalmasının ardından bölgede kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Kars İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, dere yatağında biriken çamur, taş ve çeşitli atıklar iş makineleri yardımıyla temizleniyor. Suyun akışını engelleyen unsurların ortadan kaldırılmasıyla birlikte taşkın riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan ekipler, Möküz Çayı çevresinde geçici set oluşturma çalışmalarını da sürdürüyor. İş makineleriyle dere kenarlarına çekilen setlerin, yağışların devam etmesi halinde suyun yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemesi bekleniyor. Çalışmalar kapsamında dere yatakları genişletilirken, suyun kontrollü akışını sağlamak amacıyla yönlendirme düzenlemeleri de yapılıyor.

Yetkililer, bölgede çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, vatandaşları taşkın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.