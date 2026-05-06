Bakırköy E-5'te seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kamyonete çarparak yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosikletli, telefonla yakınlarını arayarak kaza yaptığını haber verdi. Kaza sebebiyle Avcılar yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 08.00'de E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avcılar yönünde seyreden Ahmet Burak Uzan idaresindeki 34 KON 045 plakalı motosiklet, Eyüp Nart hakimiyetindeki 34 KT 7089 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Uzan, savrularak yere düştü. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, kaza sebebiyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Uzan ardından yakınlarını telefonla arayarak kaza yaptığını haber verdi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.