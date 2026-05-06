Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gece saatlerinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç içindeki yolcu yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Çavuşderesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrularak yoldan çıkan otomobil devrilerek durabildi. Meydana gelen kazada araç içindeki yolcu K.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı K.K., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan K.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.