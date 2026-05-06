Edirne'de kontrolden çıkan tırın yön tabelasına çarptığı kazada sürücü yaralandı. Kazanın şiddetiyle tırın motor ve şanzıman kısmı yön tabelasının beton bloğunun altına girerken, ortaya çıkan görüntü şaşırttı.
Kaza, Edirne-İstanbul yolu üzerindeki otogar bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 31 BA 165 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın motor kısmı tabelanın beton bloğunun altına sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar hayrete düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otogar bağlantı yolu bir süre trafiğe kapatılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.