Trend yol 1. Lig 2025-2026 sezonunda Erzurumspor FK, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Mavi-beyazlı ekip, 38 haftada 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puana ulaştı. Erzurum temsilcisi bu sonuçla lig tarihinin en yüksek puan rekorunu kırdı. Erzurumspor FK, en yakın takipçisi Amed SK'nın 7 puan önünde yer aldı. 11 Mayıs 2021'de Süper Lig'den düşen takım, 5 sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Rekor sezon

Erzurumspor FK, sezonu birçok rekorla tamamladı. 81 puanla lig tarihinin en yüksek puanına ulaşan ekip, 12 maçlık galibiyet serisiyle Giresunspor ile birlikte lig rekoruna ortak oldu. Mavi-beyazlılar ayrıca sezonu; 23 galibiyetle en fazla kazanan, 3 mağlubiyetle en az kaybeden, 81 golle en çok gol atan ve 27 golle en az gol yiyen takım olarak tamamladı, 55 averaj elde etti.

İç sahada yenilgi yok

Erzurumspor FK, iç sahada oynadığı 19 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu maçlarda 12 galibiyet ve 7 beraberlik alan ekip, 51 gol attı, 12 gol yedi ve 43 puan topladı. Deplasmanda ise 19 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde edildi. Erzurum temsilcisi, 31 gol atıp 15 gol yedi ve deplasman lideri oldu.

Son dakikalarda etkili oldu

Takımın attığı gollerin büyük bölümü ikinci yarılarda kaydedildi. İç sahada atılan 51 golün 16'sı, deplasmanda atılan 31 golün ise 13'ü son 15 dakikalarda geldi.

Seri galibiyetle zirveye çıktı

Sezona ilk 9 haftada 3 galibiyet ve 6 beraberlikle başlayan Erzurumspor FK, 7. sıraya kadar geriledi. 7 Aralık'ta Boluspor'a karşı alınan 2-0 mağlubiyetin ardından çıkışa geçen ekip, 12 maç üst üste galibiyet aldı. Bu süreçte 38 gol atan Erzurum temsilcisi, kalesinde 3 gol gördü.

Gol yükünü Eren Tozlu çekti

Erzurumspor FK'da Eren Tozlu 24 golle takımın en golcü ismi oldu. Cheickne Sylla ve Mustafa Fettahoğlu 11'er gol atarken, Benhur Keser 8, Martin Rodriguez 6 ve Brandon Baiye 5 gol kaydetti. Asistlerde Sefa Akgün 10 asistle ilk sırada yer aldı. Eren Tozlu ve Orhan Ovacıklı 7'şer, Giovanni Crociata ise 6 asist yaptı.

Kalede Orbanic

Kaleci Matija Orbanic, sezon boyunca 34 maçta forma giydi. 18 maçta kalesini gole kapatan Orbanic'in, omuz sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.

Özbalta ile şampiyonluk

Teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Özbalta, sezonun ilk bölümünde eleştiriler aldı. Yönetim teknik değişikliğe gitmedi. Erzurumspor FK, sezonun ilerleyen bölümünde yakaladığı çıkışla şampiyonluğa ulaştı.

Başkan Dal döneminde yeniden yapılanma

28 Ağustos 2025'te yeniden başkan seçilen Ahmet Dal döneminde kulüpte mali ve idari düzenlemeler yapıldı. Transfer yasağı kaldırıldı, borçların büyük bölümü yapılandırıldı. Transfer yasağı döneminde kadroda yer alan Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu ve Eren Tozlu, takımın önemli isimleri arasında yer aldı.