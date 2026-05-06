İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile devam eden gerginliğin gölgesinde Çin'e resmi ziyarette bulundu. Arakçi, başkent Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arakçi ile yaptığı görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri eylemlerini 'gayrimeşru' olarak nitelendirdi. Orta Doğu'nun 'belirleyici bir dönüm noktasında' olduğunu ve kapsamlı ateşkesin bölgesel istikrar için 'vazgeçilmez' olduğunu ifade etti. Pekin'in gerilimi azaltma çabalarını desteklediğini belirten Wang, iki taraf arasında doğrudan diyaloğun hayati önem taşıdığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Arakçi ise özellikle ABD-İsrail savaşını kınama konusundaki Çin'in 'kararlı tutumuna' teşekkür etti. İranlı Bakan, Tahran ile Pekin arasındaki iş birliğinin her zamankinden daha güçlü hale geleceğini belirtti.