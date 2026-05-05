Romanya'da Başbakan Illie Bolojan liderliğindeki Avrupa yanlısı hükümet, parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasıyla düştü.

Aşırı sağın güç kazandığı Romanya'da geçtiğimiz yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı aday Nicusor Dan'ın kazanmasının ardından kurulan hükümet aleyhindeki güvensizlik önergesi, parlamentodaki oylama ile kabul edildi. Sosyal Demokrat Parti (PSD), aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) ve Peace-Önce Romanya (PACE) partilerinden milletvekillerinin girişimiyle sunulan teklif, 4'e karşı 281 oyla kabul edildi ve hükümet düştü. Oylamada 3 oy geçersiz sayıldı. İktidar koalisyonuna destek veren partiler, oturumda bulunmalarına rağmen oy kullanmadı.

Romanya'nın 464 sandalyeli parlamentosunda güvensizlik oyu için en az 233 oy gerekiyordu.

Bolojan liderliğindeki hükümet, geçici hükümet olarak göreve devam edecek

Romanya'da geçtiğimiz yıl aşırı sağcı ve Batı karşıtı partilerin yükselişine karşı oluşturulan koalisyon hükümeti, geçtiğimiz ay en güçlü parti konumundaki PSD'nin koalisyondan çekilmesiyle sarsılmıştı. Parlamentoda en çok sandalyeye sahip olan PSD, Başbakan Bolojan ve partisinin tasarruf önlemlerine tepki olarak dört partili Avrupa yanlısı koalisyondan çekildiklerini duyurduktan sonra aşırı sağ muhalefetle birlikte güvensizlik önergesi vermişti.

PSD'nin çekilmesiyle geçtiğimiz aydan bu yana azınlık hükümetine liderlik eden Başbakan Bolojan liderliğindeki hükümet, güvensizlik oylamasını kaybetmesinin ardından artık geçici hükümet olarak görevine devam edecek ve sadece rutin idari işleri yürütebilecek. Görev süresi 45 günü aşamayacak olan Bolojan kabinesi, bu süreçte olağanüstü kararnameler çıkaramayacak ve yeni yasa teklif edemeyecek. Sürecin devamında Cumhurbaşkanı Nicusor Dan'ın partileri görüşmeye çağırması ve başka bir liberal isim ile 4 partili bir Avrupa yanlısı koalisyonu yeniden kurmaya çalışması bekleniyor.

PSD, daha önce farklı bir başbakan olması durumunda Avrupa yanlısı koalisyona geri dönebileceklerini sık sık dile getirmişti. Ancak Bolojan'ın partisi Ulusal Liberal Parti (PNL), PSD ile yeniden iş birliğini reddetmişti.

AB fonları tehlikede

Romanya'daki siyasi kriz, ülkenin AB fonlarından yaklaşık 8 milyar Euro'yu güvence altına alabilmesi için Ağustos ayı sonuna kadar hayata geçirmesi gereken kritik reformların gündemde olduğu bir dönemde geldi. Fonlar, ülkede geçtiğimiz yılki gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 7.7'sine ulaşan bütçe açığının azaltılması ve ekonomik istikrarı açısından kritik önem taşıyor.