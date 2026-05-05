Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Teknolojinin milleti değil; milletin teknolojiyi yönetmesi ve yönlendirmesini savunuyoruz. Hedefimiz, teknolojiyi milletimizin refahına, üretimine ve geleceğine hizmet eden bir unsur haline getirmektir' dedi.

Bakan Işıkhan, 'Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm ve Geleceğin Dijital Meslekleri Zirvesi'ne katıldı. Burada kurulan stantları gezdikten sonra konuşma yapan Işıkhan, teknolojinin hızla ilerlediğini ve dünyayı değiştirdiğini söyleyerek, bu dönüşümün çalışma hayatını doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Bakan Işıkhan, 'Bir taraftan kurumsal hizmetlerimizin dijital sistemlerle entegrasyonunu gerçekleştirirken diğer yandan da işgücü piyasasını bu sürece hazırlıyoruz. Gençlerimizin, geleceğin dijital meslekleri hususunda donanım ve tecrübe kazanmasını sağlıyoruz. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüklerimizle; Kurumsal hizmetlerimizi dijitalleştirme kapsamında; tamamı yerli olan 893 uygulamamızla vatandaşlarımıza cepte, tablette her alanda hızlı, güvenli ve erişilebilir hizmetler sunuyoruz' diye konuştu.

'Gelecekte bu devasa dijital ekosistemin mimarları sizler olacaksınız'

Gençlerin dijital ekosistemin önemli bir parçası olduğunu belirten Işıkhan, 'Bugün İŞKUR Gençlik Programı ile kariyer yolculuğunuzda daima yanınızda olan İŞKUR, istihdamın geleceğini yüksek teknolojiyle inşa etmeye devam edecektir. İnanıyorum ki yakın bir gelecekte bu devasa dijital ekosistemin mimarları bizzat sizler, gençlerimiz olacaksınız' dedi.

Bu dönüşümü yalnızca ekonomik bir süreç olarak görmediklerini; aynı zamanda sosyal boyutlarıyla birlikte ele aldıklarının altını çizen Işıkhan, 'Bu çerçevede 'adil geçiş' yaklaşımını merkeze alıyoruz. Amacımız; dönüşüm sürecinde hiç kimsenin geride kalmaması, herkesin yeni fırsatlara erişmesidir. Eğitimden istihdama geçiş süreçlerinin güçlendirilmesi, mesleki becerilerin geliştirilmesi ve kapsayıcı istihdam politikalarının hayata geçirilmesi bu yaklaşımın temel unsurlarını oluşturmaktadır. Bilgi edinme ve eğitim, sadece istihdam edilirken ihtiyaç duyulan bir araç değil, hayat boyu devam eden bir yaşam biçimidir' açıklamasında bulundu.

'Bu geçiş döneminde etkin bir şekilde yer almaya gayret ediyoruz'

Işıkhan, teknolojinin gelişmesi ve dönüşmesiyle yaşanan bu süreçte aktif olarak yer almaya gayret ettiklerini söyleyerek 'Mesleki eğitim programlarından, mesleki yeterlilik standartlarının hazırlanmasına kadar istihdam sürecinin her adımında dijital gerçekliğe uygun adımlar atıyoruz. Gerek kurum ve kuruluşlarımız vasıtasıyla dolaylı olarak, gerekse doğrudan, bu geçiş döneminde etkin bir şekilde yer almaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, ülkemizin ev sahipliği yapacağı COP31 süreci de bu dönüşümün, çalışma hayatı boyutunu daha güçlü şekilde ele almamız için önemli fırsatlar vermektedir. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve istihdam politikalarını birlikte değerlendirdiğimiz bütüncül bir yaklaşımı, bu süreçte daha da ileri taşıyacağımıza inanıyorum' şeklinde konuştu.

'Geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanmanıza yardımcı olacak her türlü imkanı sizlere sunuyoruz'

Dünyayı ilgilendiren kırılma dönemlerinin krizleri ve fırsatları beraberinde getirdiğine işaret eden Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

'Dijital çağ ile birlikte yeni mesleklerin ortaya çıkması, mevcut mesleklerin dönüşmesi, toplumsal hayatın her alanında karşımıza çıkan bu yeni gerçeklik, bizleri umutsuzluğa değil, yeni ufuklara sevk etmelidir. Kadim bir hakikat olan 'hayırdan şer, şerden hayır doğar' anlayışıyla, karşılaştığınız her yeni dönüm noktası, sizin ona yaklaşımınızla şekillenecek, sizin çabalarınız doğrultusunda önemli fırsatlara dönüşecektir. Bu gerçeği aklınızdan çıkarmadan, geleceğin mesleklerine çok iyi hazırlandığınız taktirde, kendi alanınızda sadece başarılı değil, aynı zamanda öncü olma fırsatını da elde etmiş olacaksınız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler, geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanmanıza yardımcı olacak her türlü imkanı sizlere sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Geriye sadece çok çalışmak, azmetmek, ülkemizin gücüne ve geleceğine inanmak kalıyor. Bu duyguların, sizlerde, fazlasıyla mevcut olduğuna yürekten inanıyorum.'

'Hedefimiz, teknolojiyi milletimizin geleceğine hizmet eden unsur haline getirmektir'

Işıkhan, teknolojiyi milletin lehine ve geleceğine hizmet eden bir unsur haline getirmeyi hedeflediklerini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

'İkinci çeyrek yüzyılda; artık önündeki engelleri bir bir aşmış, ayağa kalkmış, koşar adım Türkiye Yüzyılına yürüyen bir Türkiye için hep birlikte daha çok çalışmak, daha çok çabalamak zorundayız. Sadece gelişmiş bir ekonomi ve tam bağımsız kalkınma hedefiyle değil, daha adil ve daha huzurlu bir dünya idealiyle de gelişmek ve büyümek zorundayız. Bugün, teknolojik gelişimin, insanları teknoloji bağımlısı, hatta teknolojinin kölesi yaptığını iddia eden yaklaşımlar var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz, tam tersine, teknolojiyi, milletin hizmetkarı kılmayı hedefliyoruz. Teknolojinin milleti değil; milletin teknolojiyi yönetmesi ve yönlendirmesini savunuyoruz. Hedefimiz, teknolojiyi milletimizin refahına, üretimine ve geleceğine hizmet eden bir unsur haline getirmektir. Ben bu idealle, hem kendi geleceği hem de ülkemizin ve dünyanın geleceği için çalışacak, üretecek, kendini geliştirecek birbirinden değerli gençlerimiz olduğunu biliyorum ve sizlere güveniyorum. İhtiyaç duyduğunuz her an, tüm imkanlarımızla ve hizmetlerimizle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.'