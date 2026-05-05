Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, bir dizi ziyaret için Düzce'ye geldi. Yıldırım, ilk olarak Düzce Valisi Mehmet Makas ile valilikte bir araya geldi. Yıldırım'a; Eski Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, eski bakanlar Ahmet Arslan ile Mehmet Habib Soluk eşlik etti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün de bulunduğu buluşmada, Yıldırım şeref defterini imzaladı. Valinin yeni görev yerinde başarılar dileyen Binali Yıldırım, 'Valimizi tebrik ediyorum, yeni görevinde başarılar diliyorum. Valimiz memleketinin her köşesinde görev yapmış bir devlet adamı. Benim memleketim Erzincan'da da valilik yaptı, doğduğum ilçede de kaymakamlık yaptı. Milletvekilliği yaptığım İzmir'de de kaymakamlık yaptı. Dolayısıyla geçmişe dayanan hukukumuz mevcut. Burada da güzel işlere imza atacağına eminim. Başarılar diliyorum. Faruk Özlü de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızdı. Savunma sanayisinin temel ürünlerinin arkasında onun alın teri var. Düzce'de de hem sosyal anlamda hem de halka hizmet noktasında güzel çalışmalar yaptığına şahit oluyoruz' dedi.

Düzce'nin ulaşım konusundaki potansiyeline değinen Yıldırım, 'Düzce evimize İstanbul'un Avrupa yakasından daha yakın. Tuzla'dan Bahçeşehir'e ya da Avcılar'a gitmektense Düzce'ye gelmek daha kolay ve daha çabuk oluyor. Çünkü Kuzey Marmara Otoyolu var. Dolayısıyla inşallah burada güzel hizmetlere şahit olacağız' diye konuştu.